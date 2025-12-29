В Кремле не понимают, что значат слова Зеленского о плане "Б" для РФ
09:52
обновлено 10:04
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кремле не понимает, что имеет в виду Владимир Зеленский, говоря о том, что России в конфликте с Украиной нужно готовить план "Б". Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не понимаю, что имеется в виду", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле могут прокомментировать слова Зеленского о том, что Москве в конфликте с Киевом необходимо готовить план "Б".