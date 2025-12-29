Песков: оценить переговоры во Флориде РФ сможет после получения данных от США

Кремль пока не знает, как прошли контакты американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского, уточнил пресс-секретарь российского президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кремль сможет оценить переговоры американского президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского после того, как получит информацию от США. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, как они [переговоры Зеленского и Трампа] прошли, поэтому мы не можем оценить", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как бы в Кремле оценили итоги переговоров во Флориде. "По следам этих разговоров два президента, я имею в виду президент России и президент США, договорились еще раз созвониться. Вот тогда мы получим информацию", - пояснил пресс-секретарь.