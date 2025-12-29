Песков: ЕС придется мириться с нынешними лидерами

Едва ли граждане вправе их "снести", подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Гражданам стран ЕС придется мириться с действующими руководителями стран. Едва ли они вправе их "снести", заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предположения на этот счет председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно, - заметил он. - И это недовольство растет".

"Насколько европейские граждане могут кого-то "снести" до следующих выборов - вряд ли у них есть такие права, - считает Песков. - Поэтому им, конечно же, придется придется мириться с теми руководителями, которых они выбрали в прошлый раз".

"Что на следующих выборах им всем будет очень нелегко - это очевидно", - добавил представитель Кремля.

Ранее ЕС не смог согласовать изъятие российских активов для передачи Украине, а потому выдал Киеву кредит на €90 млрд из собственных, европейских средств - причем тоже заемных. Комментируя это, Валентина Матвиенко заметила, что жители стран Европы уже понимают, в какую авантюру попали, а потому люди могут "снести" руководство своих государств.