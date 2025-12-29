В Кремле назвали необходимое для остановки боев решение Киева по Донбассу

Киев должен полностью вывести войска за пределы ДНР и ЛНР, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Смелое и ответственное решение Киева по Донбассу, о котором накануне говорил помощник президента России Юрий Ушаков, это полный вывод вооруженных сил за пределы административных границ Донецкой и Луганской народных республик.

Читайте также Хотелки и влажные мечты: для чего Зеленскому неприемлемый план урегулирования

Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это отход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ", - указал представитель Кремля.