Путин 29 декабря проведет рабочее совещание

Информацию по теме уточнят позже, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочее совещание. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент имеет в виду провести рабочее совещание, мы уточним формацию по теме", - уточнил представитель Кремля. "Во второй половине дня тоже возможны мероприятия, о которых мы вас будем информировать", - добавил Песков, отметив, что у президента достаточно насыщенный график.