Песков: РФ думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей

Представитель Кремля прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что России нужно думать о плане "Б" при прекращении военного конфликта на Украине
09:52
обновлено 10:09

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план "Б".

"Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей", - указал представитель Кремля, комментируя слова Зеленского о том, что России нужно думать о плане "Б" при прекращении военного конфликта на Украине. 

