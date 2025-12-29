Песков: РФ думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей
09:52
обновлено 10:09
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Зеленского о том, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план "Б".
"Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей", - указал представитель Кремля, комментируя слова Зеленского о том, что России нужно думать о плане "Б" при прекращении военного конфликта на Украине.