Путин 29 декабря встретится с губернатором Подмосковья

Встреча пройдет в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В течение дня президент примет губернатора Московской области Андрея Воробьева, один из важнейших регионов нашей страны. [Воробьев] регулярно докладывает главе государства о том, как обстоят дела в субъекте", - отметил представитель Кремля.