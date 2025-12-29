Путин 29 декабря встретится с губернатором Подмосковья
Редакция сайта ТАСС
10:04
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня президент примет губернатора Московской области Андрея Воробьева, один из важнейших регионов нашей страны. [Воробьев] регулярно докладывает главе государства о том, как обстоят дела в субъекте", - отметил представитель Кремля.