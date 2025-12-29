Песков напомнил о словах Трампа про то, что Украина теряет земли

Представитель Кремля прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Москве в конфликте с Киевом нужно готовить план "Б"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о словах американского лидера Дональда Трампа о том, что Украина теряет земли и будет их терять. Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Москве в конфликте с Киевом нужно готовить план "Б".

"Здесь, наверное, уместным было бы вспомнить вчерашнее неоднократные заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, по всей видимости обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет земли и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня", - указал Песков, комментируя слова Зеленского о необходимости плана "Б" для РФ в конфликте с Украиной.

"Вот это план и A, и B, и C", - резюмировал он.