Песков не стал комментировать идею о свободной экономической зоне в Донбассе

Пресс-секретарь президента России назвал нецелесообразными комментарии по этому вопросу

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Кремль считает нецелесообразным публично комментировать идеи создания свободной экономической зоны в Донбассе и совместного управления Запорожской АЭС, которые якобы фигурируют в американском мирном плане.

"Сейчас, полагаем, нецелесообразны комментарии по отдельным пунктам обсуждения. Публичные комментарии", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, как Кремль относится к идее создания свободной экономической зоны на территории Донбасса, которая контролируется украинскими силами и к предложению совместного управления ЗАЭС.