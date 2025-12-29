Песков: рост в ЕС недовольства жаждущими войны руководителями очевиден
09:51
обновлено 10:00
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Очевидно, что в ЕС растет недовольство лидерами стран, жаждущими продолжения конфликта на Украине и залезающими ради этого в карман собственных налогоплательщиков. Это констатировал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что есть серьезное недовольство тем, что все больше и больше руководителей ЕС, которые жаждут продолжения войны, залезают в карман своих налогоплательщиков, это очевидно, - заметил он. - И это недовольство растет".