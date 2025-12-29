Песков: нынешним лидерам ЕС очевидно будет нелегко на следующих выборах

Пресс-секретарь президента России выразил мягкое несогласие с заявлением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, что европейцы "снесут" своих правителей уже сейчас

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жаждущим продолжения конфликта на Украине и вновь и вновь залезающим в карман налогоплательщиков лидерам стран ЕС, очевидно, будет нелегко на следующих выборах. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что на следующих выборах им всем будет очень нелегко - это очевидно", - заявил он, выразив мягкое несогласие с заявлением председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, что европейцы "снесут" своих правителей уже сейчас.