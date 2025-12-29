ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Миронов: Трамп понял, что Киев и его "хозяева" в ЕС - главное препятствие к миру

По словам председателя "Справедливой России", отказ американского лидера от прямой военной поддержки Украины - дипломатическая победа России и президента Владимира Путина
Редакция сайта ТАСС
13:32

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп понял, что именно киевский режим и поддерживающие его европейские политики из "партии войны" являются основным препятствием на пути к миру на Украине. Такое мнение высказал ТАСС председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Теперь Трамп, который и ранее недолюбливал [Владимира] Зеленского, понимает, что именно киевский режим и его европейские хозяева - главное препятствие к миру", - сказал он.

По словам Миронова, отказ Трампа от прямой военной поддержки Украины - дипломатическая победа России и президента Владимира Путина. "Это серьезный удар по обороноспособности киевского режима", - добавил председатель партии.

Он также выразил мнение, что Зеленский "оказался в тупике". "Он уже политический труп, и его пора поскорее убрать, чтобы не смердил", - отметил политик.

Трамп принял 28 декабря Зеленского в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Хозяин Белого дома признал на совместной пресс-конференции по завершении этих переговоров, что территориальный вопрос остается в процессе украинского урегулирования нерешенным. Вместе с тем он выразил мнение, что Россия, США и Украина сейчас "намного ближе" к договоренности, чем когда бы то ни было. По прогнозу американского президента, выработка соглашения возможна уже через "несколько недель". Однако Трамп допустил также, что договоренности вообще не удастся достичь. 

