Дмитриев: ЕС нереалистичными требованиями по Украине хочет сорвать мирный план
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ЕС и Великобритания выдвигают нереалистичные требования по решению украинского кризиса не для достижения мира, а с целью срыва мирного плана президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Охваченные паникой подстрекатели к войне из ЕС и Великобритании выдвигают нереалистичные требования - не для того, чтобы положить конец войне, а чтобы сорвать мирный план [президента США Дональда] Трампа", - написал Дмитриев в X.
Спецпредставитель президента РФ подчеркнул, что изложенные Россией условия мира действительно работают. По его мнению, несмотря на усилия ЕС и Великобритании, "мир все же восторжествует".
Как ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва согласна со словами Трампа о том, что стороны приблизились к урегулированию конфликта на Украине и переговоры находятся на финальной стадии.
28 декабря Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским. До этого американский лидер позвонил президенту РФ Владимиру Путину, они условились вскоре побеседовать снова.
Зеленский по итогам встречи с Трампом утверждал, что мирный план согласован на 90%.