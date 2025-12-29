Грушко: когда переговоры вступают в фазу решений, Киев проводит провокации

Заместитель министра иностранных дел РФ указал, что "это становится уже практикой"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киевский режим сразу же осуществляет провокации, как только переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта вступает в фазу решений. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя атаку БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Я хотел бы сказать, что это становится уже практикой. Как только переговорный процесс вступает в такую деликатную фазу поиска решений, украинские власти, действуя по логике не дать сформироваться условиям для достижения мирного урегулирования, предпринимают провокационные шаги", - указал он.

При этом Грушко подчеркнул, что принимаемые украинской стороной провокационные шаги "носят очень острые формы и предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс". "Причем, как правило, они действуют вместе со своими западными кураторами. Прежде всего, здесь виден стиль британцев", - обратил внимание замглавы МИД РФ.