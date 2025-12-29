Грушко: Киев и его западные кураторы хотят сорвать мирный процесс
Редакция сайта ТАСС
15:28
обновлено 15:43
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киевский режим совместно с его западными кураторами стремится сорвать мирный переговорный процесс по украинскому урегулированию. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс, - подчеркнул он, комментируя ночную атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. - Причем, как правило, они действуют вместе со своими западными кураторами. Прежде всего, здесь виден стиль британцев".