Грушко: Россия ответит на попытку Украины атаковать госрезиденцию Путина

В том числе и в контексте позиции по возможной формуле мира, отметил замглавы МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москва даст соответствующий ответ на провокацию Киева, пытавшегося атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Несомненно, что Российская Федерация соответствующим образом отреагирует на эту провокацию, в том числе и в контексте формулирования нашей позиции по возможной формуле мира", - сказал он.

Грушко подчеркнул, что произошедшее - это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира.

Замминистра отметил, что как только переговорный процесс вступает в фазу поиска решений, украинские власти предпринимают провокационные шаги, чтобы не позволить сформироваться условиям для мирного урегулирования. "Причем эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Как правило, они действуют вместе со своими западными кураторами. Прежде всего, здесь виден стиль британцев", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что в ночь с 28 на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. При этом глава МИД РФ подчеркнул, что все беспилотные летательные аппараты были уничтожены средствами противовоздушной обороны ВС РФ.