Грушко: РФ видит влияние Британии в новой провокации Украины

Замминистра МИД РФ отметил, что как только переговорный процесс вступает в фазу поиска решений, украинские власти предпринимают провокационные шаги

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия видит влияние Великобритании в попытке Украины атаковать госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области для срыва мирного процесса. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, то, что произошло сегодня, это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира", - подчеркнул Грушко.

Замминистра отметил, что как только переговорный процесс вступает в фазу поиска решений, украинские власти предпринимают провокационные шаги, чтобы не позволить сформироваться условиям для мирного урегулирования. "Причем эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Как правило, они действуют вместе со своими западными кураторами. Прежде всего, здесь виден стиль британцев", - пояснил высокопоставленный дипломат