Грушко: ЕС и НАТО готовят население к военному столкновению с РФ

Москва сделает все, чтобы безопасность России была обеспечена на 100%, отметил заместитель министра иностранных дел РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москва сделает все, чтобы в свете агрессивных действий стран Европы и НАТО безопасность России была обеспечена на 100%. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Если говорить о том, что предпринимает сегодня европейская бюрократия, прежде всего те, кто руководит ЕС, те, кто возглавляет НАТО, то суть политики, суть подготовки общества, суть военного строительства заключается в создании условий для военного столкновения с Россией", - сказал Грушко.

"К сожалению, это действительность", - отметил заместитель министра.

"Как говорил наш президент, мы готовы к любому развитию событий. Принимаются все необходимые меры для того, что при любых обстоятельствах оборонная способность Российской Федерации, ее безопасность были гарантированы на 100 процентов", - заявил он.