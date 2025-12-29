Грушко: РФ ответит на ограничения передвижения российских дипломатов в ЕС

Страны Европы требуют уведомления о перемещении российских дипломатов в пределах шенгенской зоны из одной страны в другую

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия на основе принципа взаимности ответит на ограничения передвижений российских дипломатов в странах ЕС. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам участия в заседании экспертного совета при Госдуме.

"Меры уже были объявлены в ЕС, которые требуют уведомления о перемещении российских дипломатов в пределах шенгенской зоны из одной страны в другую. Они вступят в силу 25 января, - сказал Грушко. - Все аспекты, как это будет реализовано, пока неясны, но с другой стороны, естественно, мы предпримем ответные шаги на основе принципа взаимности".