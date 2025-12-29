Ушаков: Путин заявил Трампу, что атаки Киева не останутся без ответа

Президенты РФ и США провели телефонный разговор, подчеркнул помощник президента РФ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что террористические действия Киева не останутся без ответа. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"С нашей стороны четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия [со стороны киевского режима] не останутся без самого серьезного ответа", - подчеркнул Ушаков.