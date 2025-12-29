Ушаков: Путин и Трамп по-дружески условились поддерживать диалог

Президенты России и США провели телефонный разговор

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по-дружески договорились и далее поддерживать диалог друг с другом. Об этом по итогам разговора двух лидеров рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Такого рода беседа состоялась, в завершение которой президенты весьма по-дружески условились поддерживать диалог и далее", - подытожил рассказ о разговоре дипломат.

Ранее в Белом доме разговор Путина и Трампа также охарактеризовали как позитивный.