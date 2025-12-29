Белый дом сообщил о "положительном разговоре" Трампа с Путиным по Украине

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не привела каких-либо подробностей

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп провел положительный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным относительно Украины. Об этом сообщила в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным касательно Украины", - написала она, не приведя каких-либо подробностей. В пресс-службе Белого дома и Госдепартамента США пока не ответили на просьбу ТАСС поделиться деталями беседы лидеров двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что новый телефонный разговор Путина и Трампа состоится очень скоро.

28 декабря прошла встреча Трампа и Владимира Зеленского в поместье американского лидера Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). В этот же день перед переговорами с Зеленским американский лидер позвонил Путину.