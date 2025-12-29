Ушаков: Киев атаковал резиденцию Путина БПЛА дальнего действия

Лидеры РФ и США провели телефонный разговор

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киевский режим использовал для атаки на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина БПЛА дальнего действия. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Представитель Кремля провел брифинг по итогам телефонного разговора лидеров США и РФ.

"Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - отметил Ушаков.