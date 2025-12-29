Ушаков: атака БПЛА ВСУ состоялась фактически сразу после переговоров США и Украины

Атака произошла на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, отметил помощник главы российского государства

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Атака ВСУ при помощи БПЛА на госрезиденцию российского лидера состоялась фактически сразу после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго. Об этом по итогам разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассказал на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Владимир Путин обратил внимание <...> Дональда Трампа, что фактически сразу же после <...> переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - отметил Ушаков.