"Киев ответит за преступления". Захарова об атаке на госрезиденцию Путина

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на сообщения СМИ о том, что Владимир Зеленский назвал ложью заявление об ударе по резиденции президента РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский лжет, киевский режим ответит за преступления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с атакой на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина.

Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщения СМИ о том, что "Зеленский назвал ложью заявление Лаврова об ударе по резиденции Путина".

"Ложь - это заявления Зеленского по Буче. Ложь - это заявления Зеленского про украденных Россией детей. Ложь - это заявления Зеленского о нежелании российской стороны вести переговоры. А слова Лаврова - это правда, и за эти преступления киевский режим ответит", - отметила дипломат.