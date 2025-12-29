Ушаков: Киев атаковал резиденцию Путина беспилотниками дальнего действия

Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников, подчеркнул помощник российского лидера

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киевский режим использовал для атаки на госрезиденцию российского лидера беспилотники дальнего действия. Об этом по итогам разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассказал на брифинге помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - отметил Ушаков.