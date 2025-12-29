Миронов: атаку на резиденцию Путина одобрили "европейские хозяева" Киева

По мнению председателя партии "Справедливая Россия", атака на резиденцию - не попытка оказать давление на президента РФ в рамках переговоров, а "попытка его физического устранения"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киевский режим не мог сам принять решение об атаке на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина, зеленый свет ему дали его "европейские хозяева". Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Они вряд ли бы решились на такую крайнюю меру. Уверен, зеленый свет им дали их европейские хозяева, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение", - сказал Миронов ТАСС.

По его мнению, атака на резиденцию - не попытка оказать давление на Путина в рамках переговоров, а "попытка его физического устранения". "Они загнаны в угол, из которого выход только один - капитуляция. Вот и задергались в агонии", - добавил депутат.