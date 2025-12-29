Слуцкий: атака БПЛА на госрезиденцию Путина говорит о деградации и агонии Киева

Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР также обратил внимание, что подобные атаки - часть "почерка" киевского режима

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Атака украинских беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует агонию и полнейшую деградацию киевского режима. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Атака бандеровских БПЛА на госрезиденцию президента России в Новгородской области - акт государственного терроризма, демонстрация агонии и полнейшей деградации режима Зеленского. И европейская партия войны - его прямые соучастники", - сказал депутат.

Он также обратил внимание, что подобные атаки - часть "почерка" киевского режима. "После Стамбула-1 была постановка в Буче, после первых раундов Стамбула-2 - масштабные теракты на транспортной инфраструктуре, теперь после фактического провала плана Зеленского во Флориде на переговорах с [президентом США Дональдом] Трампом - налет дронов на резиденцию главы российского государства", - указал Слуцкий.