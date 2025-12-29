Слуцкий: атака БПЛА на госрезиденцию Путина подрывает миротворческие усилия США

Лидер ЛДПР также выразил уверенность, что ответные меры России "неминуемо последуют", в том числе в виде изменения переговорной позиции

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Атака украинских беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина является не только провокацией против РФ, но и подрывом усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Это провокация не только против России, но и подрыв миротворческих усилий американской стороны. Не удивительно, что президент США [Дональд Трамп] назвал действия Киева "сумасшествием", пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией", - сказал Слуцкий.

Он также выразил уверенность, что ответные меры России "неминуемо последуют", в том числе в виде изменения переговорной позиции.