Васильев назвал атаку на резиденцию Путина провокацией

По словам главы думской фракции "Единая Россия", разговор президентов России и США не оставляет шансов для Зеленского, который давно потерял всякую легитимность

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Атака киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина является попыткой спровоцировать ситуацию в условиях переговоров РФ и США, заявил глава думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Это демонстрирует еще раз сущность режима [Владимира] Зеленского. В условиях, когда идут переговоры США и России, пытаются спровоцировать ситуацию, никакого доверия, безусловно, в очередной раз не заслуживает режим. Нужны такие меры, которые сегодня, я вот слышал, уже принимаются, о них давно говорят, достаточно превентивные. И рассчитанные не на переговорный процесс, а на предупреждение агрессии, которая вот в такой террористической форме применяется уже давно по территории России, по жителям России, а сегодня, по сути, атаковали резиденцию президента с понятными целями", - сказал Васильев журналистам.

По его словам, разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не оставляет шансов для Зеленского, который давно потерял всякую легитимность и управляет своим народом, исходя из понимания своей личной безопасности и сохранения жизни, выторговывая с союзниками из Европы максимальные возможности получения оружия, которое может нанести России максимальный ущерб.

"Похоже, пришло время, когда это надо остановить, нанести удар адекватный агрессии, упреждающий. Такое чувство у меня лично, что киевский диктатор прекрасно понял, что те планы, на которые он рассчитывал со своими спонсорами из Европы, не реализуются, поэтому они решили обострить ситуацию до предела, спровоцировать", - отметил парламентарий.