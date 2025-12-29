Мирошник: Зеленский "превзошел себя" в попытках исподтишка сорвать переговоры

По словам посла по особым поручениям МИД РФ, попытке атаки на президентскую резиденцию в Новгороде предшествовали другие теракты, организованные в периоды подготовки контактов

Владимир Зеленский © Christian Mang/ Getty Images

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский превзошел сам себя в попытках исподтишка сорвать переговоры по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Зеленский превзошел сам себя в попытках исподтишка сорвать мирные переговоры. Теперь и американской стороне ясно, кто именно готов на все, чтобы сорвать переговорный процесс по урегулированию конфликта, - написал Мирошник в своем Telegram-канале. - Этой попытке террористической атаки на президентскую резиденцию в Новгороде предшествовали теракты, организованные Киевом в другие периоды подготовки переговоров. Перед вторым Стамбулом - в виде терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях 31 мая и 1 июня".