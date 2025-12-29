Полянский: Starlink превратилась в инструмент вмешательства в дела суверенных стран

ООН, 29 декабря. /ТАСС/. Россия считает, что низкоорбитальные спутниковые системы связи (НССС), в частности американская сеть Starlink, используются для подрыва конституционного строя суверенных государств и координации преступности. Об этом заявил российский дипломат Дмитрий Полянский на неформальной встрече членов СБ ООН.

"Сегодня НССС превращаются в инструмент политического давления, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и подрыва конституционного строя в нарушение принципов международного права и Устава ООН. По сути, речь идет об "обкатке" новой модели провоцирования внутриполитической нестабильности для смены "неугодных" правительств", - сказал Полянский, который ранее занимал должность первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН, а с 29 декабря стал постпредом РФ при ОБСЕ.

Дипломат привел примеры Ирана и Венесуэлы, куда, по его словам, тысячи терминалов Starlink ввозились нелегально для координации протестов и распространения дезинформации. Он также отметил, что система фактически стала частью военного управления Украины, обеспечивая связь ВСУ, корректировку огня и управление беспилотниками при финансовой поддержке Пентагона.

Полянский подчеркнул, что Россия подготовила проект резолюции ГА ООН, призывающий к недопустимости нецелевого использования таких систем, в том числе для решения задач военно-технического характера. "Наша цель - формирование на международном уровне общего понимания недопустимости нецелевого использования таких технических средств", - заключил он.