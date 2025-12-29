Яровая: Зеленский представляет колоссальную угрозу для всех стран мира

Вице-спикер Госдумы также отметила, что совершенное режимом Зеленского преступление "относится к категории преступлений против мира и безопасности человечества"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский свои приказом об атаке беспилотниками госрезиденции президента РФ вывел себя в статус террориста, который представляет угрозу для всех стран мира. Об этом журналистам заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Зеленский приказом, который он отдал, поставил себя за грань всех норм международного права и вывел себя за периметр тех субъектов, с которыми в принципе можно вести какой-либо диалог. Фактически Украина сегодня управляется террористом, который представляет колоссальную международную угрозу для всех стран без исключения", - сказала Яровая.

Она также отметила, что совершенное режимом Зеленского преступление "относится к категории преступлений против мира и безопасности человечества". "Очевидно, что Зеленский и его подельники изначально никогда не считали и не считают народ Украины для себя родным и важным. И это объясняет, почему столь варварски, методично и безумно, последовательно Зеленский и его приспешники разрушали и разрушают саму Украину", - заключила вице-спикер.