Захарова: решимость России и уверенность в своих действиях нерушима

Уверенность заключается не просто в правоте шагов и действий, а в их абсолютной правовой обоснованности и справедливости, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Решимость России и уверенность в своих действиях нерушима, какими бы тяжелыми ни были события. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live", комментируя атаку киевского режима на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Какими бы тяжелыми ни были события и какими бы страшными ни были теракты, наша решимость абсолютна. Наша уверенность не просто в правоте наших шагов и действий, а в их абсолютной правовой обоснованности и справедливости, и, по сути, праведности, мне кажется, продемонстрирована всеми ветвями власти, всеми представителями государственных органов, она подкреплена той самой волей народа", - сказала она.