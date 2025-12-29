Захарова: решимость России и уверенность в своих действиях нерушима
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Решимость России и уверенность в своих действиях нерушима, какими бы тяжелыми ни были события. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live", комментируя атаку киевского режима на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина.
"Какими бы тяжелыми ни были события и какими бы страшными ни были теракты, наша решимость абсолютна. Наша уверенность не просто в правоте наших шагов и действий, а в их абсолютной правовой обоснованности и справедливости, и, по сути, праведности, мне кажется, продемонстрирована всеми ветвями власти, всеми представителями государственных органов, она подкреплена той самой волей народа", - сказала она.