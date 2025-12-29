Захарова: в РФ каждый день гибнут от БПЛА Киева социально незащищенные люди

Они не могут укрыться где-то, подчеркнула официальный представитель МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Каждый день в России от ударов украинских БПЛА гибнут и страдают женщины, дети и социально незащищенные люди. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Каждый день в нашей стране гибнут, страдают от ударов, получают ранения и увечья дети, женщины, люди социально незащищенные с точки зрения того, что они не могут укрыться где-то. Они не могут добежать, они не успевают это сделать", - подчеркнула она.

"Это каждый день происходит. Каждый день наши дети, которые выходят на улицу с одной простой целью - поиграть, подышать свежим воздухом, дойти до школы, до больницы, сходить просто на детскую площадку - подвергаются угрозам вот этого самого террористического характера от киевского режима", - добавила Захарова.