Захарова: Киев под аплодисменты Запада показал, что для него нет ограничений
Редакция сайта ТАСС
18:21
обновлено 18:34
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Киев своими терактами под аплодисменты Запада показал, что для него нет никаких ограничений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Киевский режим начал не только совершать теракты, но начал и угрожать тем самым странам, которые его создали. Они начали демонстрировать прямо и косвенно, что теперь для них нет никаких ограничений в принципе. И делали они это не только под одобрение, а под аплодисменты целого ряда западных государств", - сказала дипломат.