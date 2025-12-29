Захарова указала на беспрецедентность атаки Киева на госрезиденцию Путина

В тот момент шли переговоры с участием Соединенных Штатов, которые "делают все возможное", чтобы привнести мир на Украину, подчеркнула дипломат

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Беспрецедентность атаки Киева на государственную резиденцию президента РФ заключается в том, что в тот момент шли переговоры с участием Соединенных Штатов, которые "делают все возможное", чтобы привнести мир на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

Дипломат обратила внимание на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что в ночь на 29 декабря была атакована более чем девятью десятками беспилотников резиденция президента России в Новгородской области. "Беспрецедентность этой атаки заключается в том, что она была развернута во время того, как шли переговоры в Соединенных Штатах Америки и с участием Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова.

"Администрация президента США, лично президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп делают все возможное, по крайней мере так они об этом говорят, и мало того, надо отдать должное, подкрепляют шагами, для того, чтобы привнести мир на эту исстрадавшуюся землю. Я думаю, в немалой степени понимая, что предыдущие администрации Соединенных Штатов Америки стали причиной бед в этом регионе мира. Они делают сейчас очень многое, по целому ряду треков, несмотря на то, что и внутри Соединенных Штатов Америки ситуация разная, и разные политические силы по-разному к этому относятся. И те же самые ультралибералы в Соединенных Штатах Америки спят и видят, как это бы сорвалось. Они это делают вопреки мнению целого ряда западноевропейских так называемых деятелей, которые огрызаются, которые пытаются навязать не мирный план, а как раз-таки агрессивную не только риторику, а именно агрессивную эскалацию событий", - добавила она.

Но все равно, подчеркнула Захарова, "этот курс администрации Трампа взят, и он по нескольким трекам реализуется".