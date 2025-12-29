Захарова: атака Киева на резиденцию Путина стала "пощечиной" Трампу
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с утверждением, что атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина стала "пощечиной" американскому лидеру Дональду Трампу, который прикладывает усилия, чтобы "спасти остатки Украины".
"Я сейчас говорю и об администрации США, и о многих других, [кто] фокусирует свое внимание для того, чтобы, по сути, спасти остатки Украины. Давайте назвать вещи своими именами. И вот в этот самый момент, когда обсуждаются пункты, когда обсуждаются планы, когда подыскиваются слова, вот эта, извините меня, кровавая, оголтелая, террористическая шантрапа занимается подрывом мирных усилий. Вот в этом беспрецедентность. То, что они сотворили теракты, мы знали всегда. И мы об этом говорили", - сказала дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live".
Захаровой был задан вопрос, можно ли это считать "пощечиной" президенту США. "Безусловно. А он привык, [Владимир] Зеленский, так обходиться с целым рядом мировых лидеров. Он привык так вести себя с предыдущей администрацией", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.