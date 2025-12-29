Захарова: атака Киева на резиденцию Путина стала "пощечиной" Трампу

Владимир Зеленский привык так вести себя с предыдущей администрацией, указала дипломат

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова согласилась с утверждением, что атака Киева на резиденцию президента России Владимира Путина стала "пощечиной" американскому лидеру Дональду Трампу, который прикладывает усилия, чтобы "спасти остатки Украины".

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"Я сейчас говорю и об администрации США, и о многих других, [кто] фокусирует свое внимание для того, чтобы, по сути, спасти остатки Украины. Давайте назвать вещи своими именами. И вот в этот самый момент, когда обсуждаются пункты, когда обсуждаются планы, когда подыскиваются слова, вот эта, извините меня, кровавая, оголтелая, террористическая шантрапа занимается подрывом мирных усилий. Вот в этом беспрецедентность. То, что они сотворили теракты, мы знали всегда. И мы об этом говорили", - сказала дипломат в эфире телеканала "Соловьев Live".

Захаровой был задан вопрос, можно ли это считать "пощечиной" президенту США. "Безусловно. А он привык, [Владимир] Зеленский, так обходиться с целым рядом мировых лидеров. Он привык так вести себя с предыдущей администрацией", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.