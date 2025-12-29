В ОП Запорожья считают, что Зеленский саботирует мирное урегулирование

По мнению председателя общественной палаты области Антона Бибарова-Государева, Владимир Зеленский не способен вести переговоры

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Атака беспилотников ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области доказывает, что Владимир Зеленский не способен вести переговоры и саботирует мирное урегулирование. Такое мнение высказал ТАСС председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"Глава киевского режима своими действиями, в том числе и атакой на госрезиденцию нашего президента, доказывает свою неспособность в принципе вести переговоры. Это также демонстрирует неконструктивность позиции Зеленского, военного командования Украины. Потому что совершать такие удары во время переговоров - это явный их саботаж", - считает Бибаров-Государев.

Он подчеркнул, что это "плевок не только в адрес российской стороны, но и американской стороны, которая предлагает усилия по установлению мира". Однако, добавил собеседник агентства, какие бы действия не предпринимал киевский режим, "на ход боевых действий это уже не повлияет". Такие атаки скорее похожи на акты отчаяния, отметил глава запорожской ОП.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".

После этого происшествия Путин в ходе телефонного разговора заявил Трампу, что позиция РФ в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена. В то же время он подчеркнул, что российская сторона намерена и далее плотно и плодотворно работать с американскими партнерами по поиску путей достижения мира.