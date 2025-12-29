Галузин: Киев должен принять ответственное решение по Донбассу

Это необходимо для окончательного урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин © Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киевские власти должны, не мешкая, принять ответственное решение по Донбассу для окончательного урегулирования на Украине. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям".

"Речь идет не о каком-то временном перемирии, а именно об окончательном всеобъемлющем решении. Для окончательного урегулирования, и, соответственно, окончательного прекращения огня, необходимо, чтобы киевский режим, не мешкая, принял смелое ответственное политическое решение, касающееся Донбасса, - решение, которое шло бы в русле той работы, которая ведется по российско-американскому каналу", - пояснил он газете.

Галузин напомнил, что 28 декабря президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе беседы обе стороны подчеркнули необходимость того, чтобы урегулирование конфликта было прочным и рассчитанным на длительную перспективу.