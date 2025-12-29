Захарова: Киеву не нужен мир, ему платят только за теракты

Переговоры срывались из-за того, что Украина получает деньги за продолжение конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киеву не нужен мир, Запад платит ему только за теракты и продолжение войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"До этого [Владимир] Зеленский срывал переговоры. <…> Постоянно шел срыв переговоров. Почему? Только по одной причине. Им не нужен мир, им за мир не платят, им платят только за одно: за теракты, за экстремизм, за продолжение бойни, в том числе и за убийство граждан Украины им тоже Запад платит", - указала Захарова.

"В тот момент, когда действительно нашлись на Западе те люди, которые готовы были переступить через ошибки, преступления, в том числе и преступления своих предшественников, признав, что нужно стремиться к миру, и ведут сложные, непростые, многоуровневые переговоры, этот отщепенец террористический наносит подобные удары", - отметила дипломат.