Мирошник: Киев атакой на резиденцию Путина показал отношение к урегулированию

Владимир Зеленский не готов и не намерен вести какие-либо переговоры о мире, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским атакой БПЛА на резиденцию президента РФ Владимира Путина продемонстрировал свое истинное отношение и неготовность к мирным переговорам. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью "Известиям".

Он отметил, что Зеленский уже и ранее "использовал эти методы для того, чтобы сорвать переговоры или продемонстрировать свой реальный подход к мирному урегулированию". "Своими действиями он показывает, что не готов и не намерен вести какие-либо переговоры о мирном урегулировании, - указал Мирошник.

В связи с этим дипломат указал, что в нынешнем случае "речь идет о попытке нанести удар уже по госрезиденции, то есть по государственному учреждению, которая носит больше символический характер и демонстрирует непосредственный подход украинского режима".

О ночной атаке украинских БПЛА

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".

Путин в телефонном разговоре обратил внимание президента США Дональда Трампа на террористическую атаку Киева на свою госрезиденцию в Новгородской области, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как сообщил Ушаков, глава Белого дома был "шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия".

Зеленский атаку Киева на резиденцию не признал, после чего в течение короткого времени созвонился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и президентом Финляндии Александером Стуббом.