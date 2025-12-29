Захарова назвала Зеленского "террористическим отщепенцем"

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Киев наносит удары в момент переговоров, нацеленных на заключение мира

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Владимира Зеленского "террористическим отщепенцем", который наносит удары в момент непростых переговоров, нацеленных на поиски мира.

"В тот момент, когда действительно нашлись на Западе люди, которые готовы были переступить через ошибки, преступления, в том числе преступления своих предшественников, признав, что нужно стремиться к миру, и ведут сложные, непростые многоуровневые многоплановые переговоры, этот террористический отщепенец наносит подобные удары. Демонстративно", - отметила дипломат в эфире телеканала "Россия-1".

Захарова обратила внимание на то, что Зеленский вовсе "не заявляет, что нанесение таких ударов (по резиденции главы другого государства - прим. ТАСС) - это не правильно, он даже не говорит, что их как бы не было, а говорит о том, что Россия якобы врет".

"Это свидетельствует о том, что он продолжает полагать такие действия абсолютно правильными и опять же посылает сигнал тем, кто дает ему деньги, что будет это делать и дальше. Даже в том случае, когда его хватают за руку и выводят на чистую воду, он будет их покрывать круговой порукой - это настоящий кровавый террористический режим с неонацистской прошивкой", - подчеркнула официальный представитель дипведомства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Он также подчеркнул, что атака была совершена "в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта".