Депутат Ивлев призвал к асимметричному удару после атаки ВСУ на резиденцию Путина

По его мнению, после атаки Киева переговоры по урегулированию украинского конфликта будут проходить исключительно в интересах России

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Москве после атаки Киева на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области необходимо нанести асимметричный удар по Украине. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС депутат Госдумы Леонид Ивлев.

Читайте также Киев пытался атаковать резиденцию Путина. Что сказал Лавров об ответе РФ

"[Владимир] Зеленский, поддерживаемый Западной Европой, стремится продолжать войну, это его шанс на физическое выживание и перманентное обогащение. Удар возмездия справедлив, он неминуем. Наглый вызов с берегов Днепра не останется без нашего ответа. Пора пересмотреть номенклатуру целей и средств поражения на Украине. Нет ни одной серьезной страны в мире, которая спустила бы попытку убийства своего лидера. Мы должны ответить и ответить асимметрично. Тогда, так и по таким объектам, как это выгодно армии России", - сказал он.

По мнению депутата, после атаки Киева переговоры по урегулированию украинского конфликта будут проходить исключительно в интересах России. "Попытка удара киевского режима по резиденции президента России - это акт государственного терроризма, который имеет своей целью сорвать мирный переговорный процесс на высшем уровне по урегулированию затяжного конфликта. Переговорный трек, безусловно, будет продолжен, но исключительно в интересах Российской Федерации", - отметил Ивлев.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.