Следующее заседание межправкомиссии России и КНДР пройдет в Пхеньяне

Мероприятие состоится в ноябре 2026 года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР пройдет в Пхеньяне в ноябре 2026 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минприроды РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ и КНДР Александр Козлов.

"Следующее заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоится в 2026 году в Пхеньяне, примерно в это же время, что заседание этого года - в ноябре", - сказал он.

XII заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР состоялось в Москве 27 ноября.