Медведев хотел бы видеть Зеленского в Кунсткамере

Зампред Совбеза отметил, что Владимиру Зеленскому "костлявая часто дышит в спину"

Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев пожелал, чтобы Владимир Зеленский в будущем в научных целях был выставлен в Кунсткамере.

Медведев отметил в своем Telegram-канале, что Зеленский хочет смерти не "одного человека", а всех россиян, но при этом ему самому "костлявая часто дышит в спину". "Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку", - подчеркнул замглавы СБ РФ.