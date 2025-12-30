Путин 30 декабря проведет несколько телефонных разговоров
09:25
обновлено 09:29
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет 30 декабря несколько международных телефонных разговоров. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин продолжает работать в Кремле. Сегодня у Путина запланировано несколько международных телефонных разговоров в течение дня", - сообщил пресс-секретарь президента, пообещав подробно проинформировать представителей СМИ по теме.