Песков: Россия продолжит переговорный процесс по Украине с США

Москва не выходит из переговорного процесса после атаки Киева на резиденцию президента, подчеркнул представитель Кремля

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит диалог по вопросам украинского урегулирования, однако после попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ будет делать это прежде всего с США.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Россия не выходит из переговорного процесса, и Россия, естественно, будет продолжать переговорный процесс и диалог - прежде всего с американцами", - заверил представитель Кремля.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь, помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.