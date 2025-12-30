Песков: провокации Киева не способны пошатнуть диалог Путина и Трампа

Лидеры сохраняют доверительный диалог, указал представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается доверительным, и провокации Киева не способны его пошатнуть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя попытку Киева атаковать госрезиденцию Путина.

Читайте также Атака на резиденцию Путина и ужесточение переговорной позиции. Темы брифинга Пескова

"Президенты сохраняют доверительный характер диалога и продолжают диалог. Подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами", - подчеркнул он.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.