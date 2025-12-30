Песков: местонахождение Путина не может обсуждаться публично

Представитель Кремля отметил невозможность разглашения в свете нынешних условий и атаки на резиденцию

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Место пребывания президента России Владимира Путина в нынешних условиях и с учетом атаки на его резиденцию со стороны Киева не может быть предметом публичного обсуждения. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также Атака на резиденцию Путина и ужесточение переговорной позиции. Темы брифинга Пескова

"Что касается местонахождения президента, то в нынешних условиях эта тема не подлежит какому-либо публичному обсуждению", - подчеркнул представитель Кремля.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.